İsviçre 85 bin kişilik işçi alımı için duyuru yaptı, bu pozisyonlar arasında hemşirelik, doktorluk, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı gibi farklı meslekler bulunuyor.

Ülkede çalışmak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Özellikle doktor sıkıntısı yaşanan İsviçre'de yaşlı bakımı ve hastanelerde çalışmak üzere hemşire alımı yapılacak.

Ülke yetkilileri, Rusya ve Ukrayna'dan gelen sığınmacıların bu ihtiyacı karşılamada yeterli olmayabileceğini belirtiyor.

İş arayanlar için İsviçre'deki fırsatlar ilgi çekici. Ancak bu ülkede iş bulmak için belirli şartlar bulunuyor. Başvuranların belirli bir dil bilgisine, kendi geçimini sağlayabilecek durumda olmalarına ve kalacakları bir yerin olmasına ihtiyaçları var.

HALK TV'de yer alan habere göre İsviçre, dünya genelinde en yüksek yaşam maliyetlerine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangına denk geliyor. Bu rakamlar saatlik olarak 596 TL, aylık olarak ise 103 bin TL maaş anlamına geliyor. Bu da işçiler için oldukça cazip bir maaş oluşturuyor.

Ülkenin bu adımı, işçi alımı ihtiyacını karşılamak ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için önemli bir hamle olarak görülüyor. İş arayanlar için İsviçre, çekici bir hedef haline gelmiş durumda ve birçok kişi için yeni bir yaşam fırsatı sunuyor.

İsviçre'de çalışmak isteyenler, aşağıdaki mesleklerden birine sahip olmaları ve gerekli şartları sağlamaları halinde başvuruda bulunabilirler.

İşte İsviçre'deki işçi alımı yapılan meslekler ve şartları:

HEMŞİRELİK

Yaşlı bakımı ve hastanelerde çalışmak üzere en az lise mezunu ve 2 yıl deneyime sahip olmak gerekiyor.

DOKTORLUK

Hastanelerde çalışmak üzere tıp fakültesi mezunu ve en az 5 yıl deneyim aranıyor.

TEKNİSYENLİK

Elektrik, elektronik, makine gibi çeşitli alanlarda teknisyen alımı yapılıyor. En az meslek lisesi mezunu ve 2 yıl deneyim şartı bulunuyor.

BİLGİSAYAR UZMANLIĞI

Yazılım, donanım, ağ gibi alanlarda en az bilgisayar mühendisliği mezunu olmak gerekiyor.