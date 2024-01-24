TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. 346 milletvekilinin oy kullandığı teklifte, 287 milletvekili kabul, 55 milletvekili ret ve 4 milletvekili çekimser oy kullandı. Böylece teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

AKP, MHP, CHP ve DEVA Partisi İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' derken, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi ve Hüda-Par ve TİP'ten oylamaya katılan vekiller ret oyu kullandı.

Mart 2023’te Finlandiya’nın katılımı için yapılan oylamada hiçbir siyasi parti grubu ‘hayır’ oyu kullanmamıştı. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP üyeliğe onay verirken HDP, TİP, BBP, DEVA, DP ve ZP oylamaya katılmamıştı.

Öte yandan İYİ Parti ve Saadet Partisi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç için 'hayır' oyu kullanmıştı. Fakat bu iki partinin sandalye sayısı, Genel Kurul'da 'hayır' oyu çıkması için yeterli değildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, uzun süredir tarafsızlık politikası güden bu iki ülke NATO üyeliğine başvurmuş, Türkiye iki ülkenin PKK ve Gülen yapılanmasını desteklediği gerekçesiyle başvuruları onaylamamıştı.