CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi.

Kurultayda PM ve YDK üyelikleri için oy verme işlemi sabaha karşı tamamlandı. PM için 387, YDK için de 103 aday başvurdu. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. 60 kişinin yer aldığı PM'nin 52'si delegelerin oyu ile belirlendi. Geriye kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçildi. YDK ise 15 üyeden oluştu. CHP Genel Başkanı Özel, PM ve YDK üyelikleri için anahtar liste hazırladı. Özel'in listesine karşı ise Oğuz Kaan Salıcı liderliğinde bir grup ayrı bir anahtar listeyle seçime girdi.

PM ÜYELERİ

PM üyeleri şu isimlerden oluştu; Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftci Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Yelda Orhan, Gizem Coşkun.

Öte yandan Parti Tüzüğü'ne göre, 60 kişilik PM'de yüzde 33 kadın, yüzde 20 genç kotası bulunuyor. PM, kadın ve gençlik kotaları da hesaplanarak oluşuyor.

YDK ÜYELERİ

103 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen isimler ise şöyle; Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.