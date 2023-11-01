2022 Ekim ayına göre 2023 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 72,73, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.



Aylık enflasyon yüzde 3,69

2023 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 3,53 oranında arttı.



Ekim 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarında yüzde 0,08 artış, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -1,38 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -2,33 azalış izlendi.



Ekim 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,50, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,38, madenler grubunda yüzde 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 artış izlendi.