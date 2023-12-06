İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %78,48 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %72,10 oranında arttı.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması

Verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Bir önceki yılın kasım ayına göre yaşanan değişim de son 12 ayda yüzde 78,48 artış yaşandığını ortaya koydu.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat değişimlerine bakıldığında ise en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 oranıyla zeytinde yaşandığı görüldü.

Zeytin fiyatları dışında sırasıyla en fazla artış ise yüzde 113,58 ile tavuk eti ve yüzde 96,04 ile çayda oldu.