CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.

CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana Ak Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.

Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.

Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra Ak Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.

Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu...
35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.

Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.

CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.

Ak Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.

2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.

İşte el değiştiren ilçeler:

  • Silivri, MHP'den CHP'ye
  • Çatalca, AK Parti'den CHP'ye
  • Eyüpsultan, AK Parti'den CHP'ye
  • Beyoğlu, AK Parti'den CHP'ye
  • Bayrampaşa, AK Parti'den CHP'ye
  • Üsküdar, AK Parti'den CHP'ye
  • Tuzla, AK Parti'den CHP'ye
  • Beykoz, AK Parti'den CHP'ye
  • Çekmeköy, AK Parti'den CHP'ye
  • Sancaktepe, AK Parti'den CHP'ye
  • Şile, AK Parti'den CHP'ye
  • Gaziosmanpaşa, AK Parti'den CHP'ye geçti.

Adalar Belediyesi

  • CHP - Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediyesi

  • AK Parti - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir Belediyesi

  • CHP - Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediyesi

  • CHP - Utku Caner Çaykara

Bağcılar Belediyesi

  • AK Parti - Abdullah Özdemir

Bahçelievler Belediyesi

  • AK Parti - Hakan Bahadır

Bakırköy Belediyesi

  • CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediyesi

  • AK Parti - Yasin Kurtoğlu

Bayrampaşa Belediyesi

  • CHP - Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediyesi

  • CHP - Rıza Akpolat

Beykoz Belediyesi

  • CHP - Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediyesi

  • CHP - Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediyesi

  • CHP - İnan Güney

Büyükçekmece Belediyesi

  • CHP - Hasan Akgün

Çatalca Belediyesi

  • CHP - Erhan Güzel

Çekmeköy Belediyesi

  • CHP - Orhan Çerkez

Esenler Belediyesi

  • AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt Belediyesi

  • CHP - Ahmet Özer

Eyüpsultan Belediyesi

  • CHP - Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediyesi

  • AK Parti - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediyesi

  • CHP - Hakan Bahçetepe

Güngören Belediyesi

  • AK Parti - Bünyamin Demir

Kadıköy Belediyesi

  • CHP - Mesut Kösedağ

Kağıthane Belediyesi

  • AK Parti - Mevlüt Öztekin

Kartal Belediyesi

  • CHP - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediyesi

  • CHP - Kemal Çebi

Maltepe Belediyesi

  • CHP - Esin Köymen

Pendik Belediyesi

  • AK Parti - Ahmet Cin

Sancaktepe Belediyesi

Murat Kurum, oyunu Kağıthane’de kullandı Murat Kurum, oyunu Kağıthane’de kullandı
  • CHP - Alper Yeğin

Sarıyer Belediyesi

  • CHP - Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediyesi

  • CHP - Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli Belediyesi

  • AK Parti - Ali Tombaş

Sultangazi Belediyesi

  • AK Parti - Abdurrahman Dursun

Şile Belediyesi

  • CHP - Özgür Kabadayı

Şişli Belediyesi

  • CHP - Resul Emrah Şaha

Tuzla Belediyesi

  • CHP - Eren Ali Bingöl:

Ümraniye Belediyesi

  • AK Parti - İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediyesi

  • CHP - Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediyesi

  • AK Parti - Ömer Arısoy