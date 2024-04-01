CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.
CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana Ak Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.
Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.
Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra Ak Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.
Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu...
35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.
Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.
Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.
CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.
Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.
Ak Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.
2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.
İşte el değiştiren ilçeler:
- Silivri, MHP'den CHP'ye
- Çatalca, AK Parti'den CHP'ye
- Eyüpsultan, AK Parti'den CHP'ye
- Beyoğlu, AK Parti'den CHP'ye
- Bayrampaşa, AK Parti'den CHP'ye
- Üsküdar, AK Parti'den CHP'ye
- Tuzla, AK Parti'den CHP'ye
- Beykoz, AK Parti'den CHP'ye
- Çekmeköy, AK Parti'den CHP'ye
- Sancaktepe, AK Parti'den CHP'ye
- Şile, AK Parti'den CHP'ye
- Gaziosmanpaşa, AK Parti'den CHP'ye geçti.
Adalar Belediyesi
- CHP - Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy Belediyesi
- AK Parti - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir Belediyesi
- CHP - Onursal Adıgüzel
Avcılar Belediyesi
- CHP - Utku Caner Çaykara
Bağcılar Belediyesi
- AK Parti - Abdullah Özdemir
Bahçelievler Belediyesi
- AK Parti - Hakan Bahadır
Bakırköy Belediyesi
- CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir Belediyesi
- AK Parti - Yasin Kurtoğlu
Bayrampaşa Belediyesi
- CHP - Hasan Mutlu
Beşiktaş Belediyesi
- CHP - Rıza Akpolat
Beykoz Belediyesi
- CHP - Alaattin Köseler
Beylikdüzü Belediyesi
- CHP - Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu Belediyesi
- CHP - İnan Güney
Büyükçekmece Belediyesi
- CHP - Hasan Akgün
Çatalca Belediyesi
- CHP - Erhan Güzel
Çekmeköy Belediyesi
- CHP - Orhan Çerkez
Esenler Belediyesi
- AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt Belediyesi
- CHP - Ahmet Özer
Eyüpsultan Belediyesi
- CHP - Mithat Bülent Özmen
Fatih Belediyesi
- AK Parti - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediyesi
- CHP - Hakan Bahçetepe
Güngören Belediyesi
- AK Parti - Bünyamin Demir
Kadıköy Belediyesi
- CHP - Mesut Kösedağ
Kağıthane Belediyesi
- AK Parti - Mevlüt Öztekin
Kartal Belediyesi
- CHP - Gökhan Yüksel
Küçükçekmece Belediyesi
- CHP - Kemal Çebi
Maltepe Belediyesi
- CHP - Esin Köymen
Pendik Belediyesi
- AK Parti - Ahmet Cin
Sancaktepe Belediyesi
- CHP - Alper Yeğin
Sarıyer Belediyesi
- CHP - Mustafa Oktay Aksu
Silivri Belediyesi
- CHP - Bora Balcıoğlu
Sultanbeyli Belediyesi
- AK Parti - Ali Tombaş
Sultangazi Belediyesi
- AK Parti - Abdurrahman Dursun
Şile Belediyesi
- CHP - Özgür Kabadayı
Şişli Belediyesi
- CHP - Resul Emrah Şaha
Tuzla Belediyesi
- CHP - Eren Ali Bingöl:
Ümraniye Belediyesi
- AK Parti - İsmet Yıldırım
Üsküdar Belediyesi
- CHP - Sinem Dedetaş
Zeytinburnu Belediyesi
- AK Parti - Ömer Arısoy