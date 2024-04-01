CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.



CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana Ak Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.



Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.



Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra Ak Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.



Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu...

35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.



Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.



Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.



CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.



Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.



Ak Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.



2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.

İşte el değiştiren ilçeler:

Silivri, MHP'den CHP'ye

Çatalca, AK Parti'den CHP'ye

Eyüpsultan, AK Parti'den CHP'ye

Beyoğlu, AK Parti'den CHP'ye

Bayrampaşa, AK Parti'den CHP'ye

Üsküdar, AK Parti'den CHP'ye

Tuzla, AK Parti'den CHP'ye

Beykoz, AK Parti'den CHP'ye

Çekmeköy, AK Parti'den CHP'ye

Sancaktepe, AK Parti'den CHP'ye

Şile, AK Parti'den CHP'ye

Gaziosmanpaşa, AK Parti'den CHP'ye geçti.

Adalar Belediyesi

CHP - Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediyesi

AK Parti - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir Belediyesi

CHP - Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediyesi

CHP - Utku Caner Çaykara

Bağcılar Belediyesi

AK Parti - Abdullah Özdemir

Bahçelievler Belediyesi

AK Parti - Hakan Bahadır

Bakırköy Belediyesi

CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediyesi

AK Parti - Yasin Kurtoğlu

Bayrampaşa Belediyesi

CHP - Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediyesi

CHP - Rıza Akpolat

Beykoz Belediyesi

CHP - Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediyesi

CHP - Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediyesi

CHP - İnan Güney

Büyükçekmece Belediyesi

CHP - Hasan Akgün

Çatalca Belediyesi

CHP - Erhan Güzel

Çekmeköy Belediyesi

CHP - Orhan Çerkez

Esenler Belediyesi

AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt Belediyesi

CHP - Ahmet Özer

Eyüpsultan Belediyesi

CHP - Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediyesi

AK Parti - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediyesi

CHP - Hakan Bahçetepe

Güngören Belediyesi

AK Parti - Bünyamin Demir

Kadıköy Belediyesi

CHP - Mesut Kösedağ

Kağıthane Belediyesi

AK Parti - Mevlüt Öztekin

Kartal Belediyesi

CHP - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediyesi

CHP - Kemal Çebi

Maltepe Belediyesi

CHP - Esin Köymen

Pendik Belediyesi

AK Parti - Ahmet Cin

Sancaktepe Belediyesi

CHP - Alper Yeğin

Sarıyer Belediyesi

CHP - Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediyesi

CHP - Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli Belediyesi

AK Parti - Ali Tombaş

Sultangazi Belediyesi

AK Parti - Abdurrahman Dursun

Şile Belediyesi

CHP - Özgür Kabadayı

Şişli Belediyesi

CHP - Resul Emrah Şaha

Tuzla Belediyesi

CHP - Eren Ali Bingöl:

Ümraniye Belediyesi

AK Parti - İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediyesi

CHP - Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediyesi