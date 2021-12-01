Yöresel lezzetleri, müzikleri ve geleneksel el ürünleriyle Sivas’ın köklü kültürel atmosferi, ‘Yiğidolar Şehri Sivas Tanıtım Günleri’ Sultangazi’de başladı.

Sultangazi Belediyesi, örf ve adetlerin tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük önem veriyor. Belediyenin bu kapsamda ev sahipliği yaptığı tanıtım günleriyle Türkiye’nin dört bir yanından farklı şehirlerin kültürleri Sultangazililerle buluşuyor. Tanıtım günlerinin şimdiki konuğu da Sivas oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliği yaptığı Yiğidolar Şehri Sivas Tanıtım Günleri açılış programına AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Karabiber, Sultangazi Sivaslılar Platformu Başkanı Eyüp Bayrak, Sultangazi’li Sivaslılar Derneği Başkanı Recep Bölükbaşı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Sultangazi’yi sivil toplum kuruluşlarına açtık”

Katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sivil toplum kuruluşlarına Sultangazi’yi açmış durumdayız. Esasında, Büyükşehir’e rakibiz. Biz, 540 bin nüfusuyla, Türkiye’nin 81 vilayeti temsil eden candan insanlarıyla, Sultangazi’yi Sultanşehir yapmak için yola çıkmış yol arkadaşlarıyız. Çok daha güzel işler yapmak için hep beraber gayret edeceğiz” dedi.

Sultangazi yeni bir festival kazandı

Sultangazi’ye güzel bir festival armağan ettiklerini belirten Başkan Dursun, “Yöresel günlerimize Malatya ile başlamıştık. Güzel bir festival olmuştu. Sonrasında Kastamonulu, Rizeli ve Ardahanlı kardeşlerimiz de yine çok güzel festivaller yaptılar. Şimdi Sivaslı kardeşlerim güzel bir festivalin başlangıcını yapıyorlar. Sırada Erzurum var. Böyle böyle, güzel bir yöresel ürünler festivalini Sultangazi’de başlatmış olduk. Bu festivalde hemşehrilerimiz bir araya geliyorlar, dertlerini ve mutluluklarını paylaşıyorlar. Uzun zamandır birbirini görmemiş insanlar bu festivalde buluşuyorlar” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız Sivas’ın kültür atmosferinde buluşacaklar”

Başkan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: “Sivas hakkında elbette anlatılacak çok şey var. İnşallah önümüzdeki 4 gün boyunca burada Sultangazili komşularımız ve ilçemizin dışından gelen vatandaşlarımız Sivas’ın kültür atmosferinde buluşacaklar. Bu festivalde bulunmanın huzurunu, mutluluğunu ve gururunu hep beraber yaşayacaklar.”

“Sultangazi’de bütün illerimizin festivalinin açılması takdire şayandır”

İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Karabiber, “Bu açılışta bulunmak çok güzel. Değerli belediye başkanımızın da bu etkinliğe böyle güç vermesi, böyle güzel bir hizmeti Sultangazi’de bütün illerimize açması takdire şayandır. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor ve kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Sivaslılık ruhunu yaşatmak için bu çalışmalarda yer alıyoruz”

Sultangazi Sivaslılar Platformu Başkanı Eyüp Bayrak, “Yaşadığımız ilçenin, Sultangazi’mizin tüm değerlerini gözeterek Sivaslılık ruhunu yaşatabilmek adına bizler bu tür çalışmalarda bulunuyoruz. Mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“Sivas’ı Sultangazi’ye getirmiş olduk”

Sultangazi’li Sivaslılar Derneği Başkanı Recep Bölükbaşı ise, “Sivas’ı buraya getirmiş olduk. Sultangazi’li Sivaslılar Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlara Sivas’ın geleneksel yemeği olan madımak ikramında bulundu.

Sivas 5 gün boyunca Sultangazi’ye konuk olacak

Yiğidolar Şehri Sivas Tanıtım Günleri, 5 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Vatandaşlar, 5 gün boyunca Sivas’ın yöresel lezzetleriyle, geleneksel el ürünleriyle ve yerel müzikleriyle buluşma fırsatı yakalayacak.