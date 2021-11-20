“Yalan Dolan” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği "Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri" kapsamında, ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği bol güldürülü ‘Yalan Dolan’ adlı tiyatro oyunu, tiyatro severler ile buluştu.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyunda, 4 arkadaş ve eşlerinin başına gelenler mizahi bir dille sahneye kondu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ’Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri’ kapsamında Cengiz Küçükayvaz tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yine Cengiz Küçükayvaz tarafından yazılıp yönetilen “Yalan Dolan” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluştu.

Yoğun ilgi gören ve seyircileri kahkaha krizlerine sokan oyun, Kartallı seyircisinden tam not aldı. Dört arkadaş ve onların eşlerinin, belediye meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıl dönümlerini kutlamak için akşam yemeğine gitmesi ile gelişen olayların mizahi bir dille anlatıldığı oyun, polisin de olaya dahil olması ile adeta çığırından çıkıyor. Gelişen olayları mizahi bir üslup ile ele alan 2 perdelik oyunda, Cengiz Küçükayvaz’ın yanı sıra Züleyha Karyağdı, Tarık Karyağdı, Tuncay Çağıl gibi tecrübeli isimler rol aldı.

2 saat 15 dakika boyunca düşmeyen bir tempoyla seyirciyi güldürmeyi başaran oyunun sonunda ise Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Altay sahneye çıkarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyuncuları tebrik etti ve oyuncu Cengiz Küçükayvaz’a Kartal heykelciği takdim etti.