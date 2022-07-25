Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in acı günü! 'Annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı'

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin’i son yolculuğuna uğurladı. Müjgan Bilgin için bugün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Bilgin’in çocukları Ebru Gündeş, Cengiz Kumartaşoğlu, torunları, aile yakınları, sanat camiasından Murat Boz, Mustafa Ceceli, Polat Yağcı, Derya Uluğ, Hamdi Alkan, Sinan Akçıl da katıldı. Annesine veda eden Ebru Gündeş’in taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Ünlü sanatçının annesi Müjgan Bilgin Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.