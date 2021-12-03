Tuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptı

Tuzla’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle özel bir futbol maçı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir araya gelerek halı saha maçı yaptılar. Özel çocuklar, halı saha maçında keyifli anlar yaşarken aileleri de tribünde heyecanlı anlar yaşadılar.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan özel çocuklar, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Mercan Tesisleri’nde gerçekleştirilen maça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan maçta, Tuzla’nın özel çocukları keyifli anlar yaşadılar. Başkan Yazıcı, müsabakanın ilk yarısında yeşil takımın, ikinci yarısında ise kırmızı takımın formasını giydi. 3 Aralık Engelliler Günü özel maçında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri de forma giydi. Rekabetçi geçen maçın ardından özel çocuklar, Başkan Yazıcı’ya çiçek takdim ettiler. Başkan Yazıcı da çocuklar ile birlikte kupa seremonisi gerçekleştirdi.

“Özel çocuklarımız ile birlikte olmaktan çok mutluyuz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, ”3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bizim klasik olan ve ‘El Clasico’ denilen karşılaşmalardan birisini oynadık. Oyuncular çok iyiydi. Çok uyum içerisindeydik. Bazen birbirimize girdik ama kardeşlik ve dostluk kazandı. Biz Tuzla’da, burada bulunan özel çocuklarımız ile özel günler yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. İnşallah Tuzla’da her zaman daha engelsiz, daha güzel günlerde buluşmak dileklerimi belirtiyorum. Bütün bu güzel kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Maç içerisinde heyecan doruktaydı”

Maçın heyecanlı geçtiğini belirten Başkan Yazıcı, ”Maç içerisinde heyecan doruktaydı. Herkes kazanmak için çok niyetliydi. Özellikle de kazanmaya bilenip gelmişlerdi. Birkaç defa bana da çok sert müdahale edenler oldu. Özellikle kaleci kardeşimiz ile yaşadığımız bir penaltı pozisyonu vardı. İtiraf etmeliyim ki penaltıydı. Kazanmak için her zaman motive olmalıyız. Asla kimseye zarar vermeden her zaman başarının peşinde koşmalıyız. Arkadaşlarımız da bunu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.