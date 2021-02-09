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Tuzla’da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor

Tuzla’da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafe, maske ve pazar tezgâhı önünde oluşabilecek kalabalığın önüne geçiliyor.

İSTANBUL 09.02.2021, 12:46
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Tuzla’da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor

Tuzla’da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafe, maske ve pazar tezgâhı önünde oluşabilecek kalabalığın önüne geçiliyor.

Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarında Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetimi sıklaştırılıyor. Tuzla’da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Yapılan uygulama ile pazar esnafının ürünlerini fahiş fiyata satmasın önüne geçiliyor. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafe, maske ve Pazar tezgâhı önünde oluşabilecek kalabalığın oluşmasına izin verilmiyor. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Musfata Karahasanoğlu,” Pazarda en çok dikkat ettiğimiz şey, etiketler. Vatandaşlarımızın en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen fiyat etiketi konusu. Etiketleri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Eksikleri söylüyoruz. Aynı zamanda düzen tertip, maske takmaları konusunda hepsi yeteri kadar tecrübe etti. Çoğu hastalığı geçirdi ve maske konusuna dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Biz de özellikle dikkat bu konuya dikkat ediyoruz. Pazar tezgâhlarının önünde oluşabilecek yoğunluğu engellemeye çalışıyoruz” dedi. Pazarda satılan peynir, zeytin gibi açıkta satılan gıdın ürünlerin paketlenerek satıldığını dikkat çeken Karahasanoğlu, ”Yasaktan sonra paket dâhilinde satışına izin verildi. Artık bu şekilde satışa devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Kapalı üstü. Poşette olması, açıkta olmaması ve hava ile teması olmamasına özen gösteriyoruz” dedi.

“Çok uyarılıyoruz”

Mustafa Şengül, “Denetimler çok güzel. Maske, eldiven ve hijyenik konularında olsun çok uyarılıyoruz. Çok dikkat ediyorlar. Yine etiket olsun, müşteriye davranış olsun bunlara çok dikkat ediliyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara uymaya çalışıyoruz” dedi. Pazarda peynir ve çeşitlerini satan bir esnaf ise, “ Daha sağlıklı olduğu için pandemi nedeniyle vakumlayarak satıyoruz. Denetimler tabi ki iyi ama öz denetim çok daha iyi. Biz kendimizi denetlersek denetimi yapan arkadaşlar da rahat ederler” dedi.

“Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerden hes kodu denetimi”

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, semt pazarlarında tezgâh açan esnafa HES Kodu denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerle karantinada bulunması gereken pazar esnafı ile vatandaşların temas etmesi engelleniyor.
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