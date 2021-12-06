Tuzla’da Hababam rüzgarı

Tuzla Belediyesinin Tuzla Marina’da düzenlediği, Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali’nde Hababam Sınıfı’nın sevilen isimleri sahneye çıkarak Hababam şarkılarını söylediler. Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, Bacaksız’ı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Hababam şarkılarını yüzlerce Tuzlalı ile birlikte söyledi.

Türkiye’nin yedi bölgesinden katılan el zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam’ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenen Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali, özel misafirlere ev sahipliği yaptı. Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, Bacaksız’ı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, Hababam şarkılarını yüzlerce Tuzlalı ile birlikte söyledi. Festivale katılan yüzlerce Tuzlalı, Hababam Sınıfı film serisinin sonlarına doğru sahnelenen ‘Hababam Vokal Grubu’ tadında sergiledikleri gösteri, Tuzlalıları geçmişe götürdü. 3 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilerine açan Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali 15 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Halkımızın özlediği şarkıları söylüyoruz”

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, "Bugünkü gösterimizi halkımız değerlendirsin. Biz elimizden geleni yaptık. Hababam şarkıları ile sahne aldık. Seyircilerimiz de gayet mutluydu. Tuzla’yı çok sevdik. Hababam filmlerindeki yıl sonu gösterilerini yapıyoruz. Hababam Sınıfı’ndan şarkılar yapıyoruz. Halkımızı o günlere götürmek maksatlı, özlediği şarkıları söylüyoruz” dedi.

Teoman Ayık, "Ben Tuzla’ya ilk defa gelmiyorum. Tuzla çok güzel. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Olmazı başarmış. Muhteşem bir marina yapmış. Bugün bize ilgi çok güzeldi. Hababam Sınıfı filmlerinin sonunda bir müsamere oluyordu. Müsamere demek bizim orada eğlencemiz demekti. Bugün de uzun yıllar geçmiş ama çok güzel şeyler oldu” dedi.

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça ise, "Bugün halkımızı coşturduk. Ben coştuklarına inanıyorum. Güzel bir gün ve akşam oldu. Festival de güzel başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.