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Tuzla’da 2020 yılında başarılı olan sporculara ödüllerini Başkan Yazıcı verdi

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Okulları bünyesinde 2019-2020 sezonu içerisinde farklı branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Yazıcı, "Bundan sonra da güzel çalışmalar, güzel mekanlarda, en iyi şekilde hazırlanıp hem ülkemizi, hem milletimizi, tabi ki bireysel olarak da başarılarınızı sergileyeceğiniz güzel yarışlara katılmak nasip olur” dedi.

İSTANBUL 30.12.2020, 12:18
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Tuzla’da 2020 yılında başarılı olan sporculara ödüllerini Başkan Yazıcı verdi

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Okulları bünyesinde 2019-2020 sezonu içerisinde farklı branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Yazıcı, "Bundan sonra da güzel çalışmalar, güzel mekanlarda, en iyi şekilde hazırlanıp hem ülkemizi, hem milletimizi, tabi ki bireysel olarak da başarılarınızı sergileyeceğiniz güzel yarışlara katılmak nasip olur” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Okulları 2019-2020 sezonunu tamamladı. Sezon içerisinde farklı branşlarda dereceye giren 40 sporcuya ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 4 antrenör ve 5 lisanslı sporcu ile bir araya gelen Başkan Yazıcı, dereceye girmiş 40 sporcunun ödüllerini temsili olarak katılımcılara takdim etti. Başkan Yazıcı, 40 başarılı sporcuya 168 bin 150 Türk Lirası para ödülü verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Başarılınızı takdirle izliyoruz. Tuzlamızın adını duyuruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince, bu konuda, bizim Uzak Doğu sporları konusundaki ilgimiz alakamız devam edecek. İnşallah bundan sonra da güzel çalışmalar, güzel mekanlarda, en iyi şekilde hazırlanıp hem ülkemizi, hem milletimizi, tabi ki bireysel olarak da başarılarınızı sergileyeceğiniz güzel yarışlara katılmak nasip olur” ifadelerini kullandı.

15 branşta toplam 12 bin 223 sporcuya eğitim

Tuzla Belediyesi Spor Akademisi, 15 farklı branşta toplam 12 bin 223 sporcuya eğitim verdi. Yapılan çalışmalar ile taekwando 3 bin 900, yüzme bin 665, kick boks bin 180, futbol 975, jimnastik 950, basketbol 875, voleybol 726, futsal 660, plates 440, okçuluk 284, BESYO, 180, masa tenisi 180, step aerobik 120, tenis 48, badminton 40 adet sporcuya eğitim verildi. Mart ayına kadar yüz yüze verilen eğitimler, mart ayından sonra korona virüs salgını nedeniyle online olarak sürdürüldü.
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