Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yollarda olan İstanbulluları unutmadı

Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşların iftariyeliklerini dağıtmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde 500 kişilik iftarlık dağıtıldı. İftara dakikalar kala kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular mutlulukları kameralara yansıdı.

Tuzla Belediyesi ve Kral FM işbirliği ile her akşam iftar saatinde yolda olan sürücüler için iftarlık yiyecek verilecek. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde yolda olan sürücüler Kral FM ve Tuzla Belediyesi personelleri tarafından taksiciler, özel araçlarında olanlara ve toplu taşıma ile evine gitmek isteyen İstanbullulara içerisinde hurma, su, tatlı, meyve suyu ve sandviç olan yiyecek ikram edildi. İftara dakikalar kala kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Ramazan ayı boyunca İstanbul’un 44 farklı noktasında 11 bin kişilik kumanya dağıtılması hedefleniyor. İftar saatinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan ve evinin uzak olduğunu belirten bir vatandaş, ”Allah razı olsun, herkese iyi ramazanlar. İnşallah hayırlısı ile kutlayacağız” dedi.

“Ramazan ayında dayanışma daha da artacak”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ramazan ayının ülkemiz, İstanbul ve Tuzla için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Rabbim, Ramazan Ayı’nın rahmetinden ve bereketinden faydalanılmasını bizlere de nasip eder. Ramazan Ayı, paylaşmanın en güzel yaşandığı aydır. Tuzla Belediyesi olarak Kral FM ile yaptığımız işbirliği kapsamında aşımızı paylaşacağız. Sadece aşımızı paylaşmak ile kalmayacağız, özel kardeşlerimizin, büyüklerimizin, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kral FM’e de bu güzel işbirliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bilin ki Ramazan ayı boyunca iftar saatine yakın bir zaman diliminde bir noktada Kral FM’in aracı var ise orada Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanmış iftar yemeğiniz hazırdır” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Emeği geçen herkese teşekkür eden taksi şoförü İdris Kuş, ”Allah razı olsun. Nitekim ki biz Müslümanlar Ramazan ayına farklı bir ay gibi bakıyoruz çok şükür. Böyle aktiviteler her zaman ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istiyoruz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.