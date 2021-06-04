Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Blockchain Teknoloji Sanayi 4.0’ın merkezinde olabilir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Blockchain teknolojisinin çok güvenli olması ve yönetme, saklama, depolama, yedekleme gibi işlemlerin birçoğunda kullanıldığı için Sanayi 4,0’ın merkezinde olabileceğini belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, video paylaşım platformu olan Youtube’de bulunan kişisel kanalında her hafta bilim, teknoloji, sanat, kültür gibi konulardaki bilgilerini video haline getirerek izleyicileri ile buluşturuyor. Bu hafta paylaştığı videoda Başkan Yazıcı, Blockchain teknoloji ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Başkan Yazıcı, kripto paraların üretiminde kullanılan Blockchain teknolojisinin, farklı firmalar tarafından yönetme, saklama, depolama ve yedekleme gibi alanlarda da kullanıldığı için Sanayi 4,0’ın merkezinde olabileceğini belirti. Başkan Yazıcı, “Küresel bir açık hesap defteri olan Blockchain ile aslında dünyaya yayılmış açık bir hesap defteriniz var. Kripto paraların üretiminde değil, birçok alanda da kullanılmaktadır. İlk örneği belki kripto para ile başlamış olabilir ama geliştirilen teknoloji çok farklı alanlarda kullanılmaktadır ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu alanlar da genişlemektedir. Örneğin farklı firmalarda yönetme, saklama, depolama ve yedekleme gibi işlemlerin birçoğunda bu teknoloji kullanılabiliyor. Blockchain teknolojisi sanayi 4,0’ın merkezine oturacağını düşünen birçok yazılım ve sektörel düşüncede birçok insan var. Onlarla birlikte sanayi 4,0’ın merkezine oturacağını inanan kişilerden bir tanesiyim” dedi.

“Blockchain teknolojisi çok güvenilir bir yazılımdır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Blok zincirin hayatımıza ilk defa kripto para ile girdi.. Yaklaşık bin 500 tane kripto para var. Blockchain teknolojisi kullanarak bir para üretimi, sanal para üretimi birçok yerde var. Bitcoin’in merkezi bir otoritesi yok. Bir Merkez Bankası yok. Türk Lirası, Dolar gibi paraların belli bir Merkez Bankaları var. Bitcoin’in bir merkezi yok. Merkez Bankası yok. Aslında güvencesiz ama bir o kadarda güvenli bir yapı diyebiliriz. Bir bankanın kayıtlarını silebilirsiniz, yok edebilirsiniz veya kendi kayıtlarını değiştirebilir. Ama Bitcoin’de öyle değil. Kayıtlarınız kayıt altındadır. Kimseye vermediğiniz sürece asla yok edilemez. Kriptoloji ile güvenliği sağlanıyor olması şu anda Blockchain teknolojisi hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, çok önemli bir güvenlik açığını kapattığını, kırılamaz, ele geçirilemez olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan, çok güvenilir bir yazılım olduğu ifade ediliyor” dedi.