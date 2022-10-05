Türkiye’de kahve pazarı büyümeye devam ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi pazar kaybına uğrayan kahve sektörünün uzmanlara göre pandeminin ardından, iyi durumda olduğu belirtildi. Konu ile ilgili sektör temsilcilerinden İnanç Yakup Çolak, pandemi sonrası sektörün ciddi büyüme göstermesinin ardından yatırımlarını yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Pandemi öncesinde ciddi bir pazar kaybına uğrayan kahve sektörü bugünler de ise rekora koşuyor.

Kahve sektöründe pazar payı büyüklüğü beklediklerini ifade eden Mirza Efendi Kahveleri Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Yakup Çolak, “Ciddi bir pazar payı büyüklüğü bekliyoruz. Pandeminin zararları çoktan kapatıldı. Hatta sektör pandemi öncesine rağmen bile ciddi büyüme kaydetmiş durumda. Biz de bu büyümeye göre konum almış durumdayız. Yatırımlarımızı iki hatta üç katına çıkarmış durumdayız” şeklinde konuştu.