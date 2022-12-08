Türkiye Değişim Partisinde yeni atama

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl başkanlığı tarafından ilçelere yönelik atamalar devam ediyor. Son olarak Kadıköy İlçe Başkanlığı’na Avukat Devrim Dinç getirildi.

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Oğuş tarafından yapılan atamada, 22 yıllık avukatlık tecrübesi bulunan Devrim Dinç’in siyasette de başarılı olacağı dile getirildi.