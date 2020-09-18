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Turan Hançerli, İstanbul’un en başarılı belediye başkanı seçildi

AVRASYA KAMUOYU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, EYLÜL AYI YEREL GÜNDEM ARAŞTIRMALARI ANKETİ SONUÇLARINI AÇIKLADI. ANKET SONUÇLARINA GÖRE %59,1 BEĞENİ ORANI İLE İSTANBUL’UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ OLDU.

İSTANBUL 18.09.2020, 12:48
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Turan Hançerli, İstanbul’un en başarılı belediye başkanı seçildi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, Eylül Ayı Yerel Gündem Araştırmaları anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre %59,1 beğeni oranı ile İstanbul’un en başarılı belediye başkanı Turan Hançerli oldu.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi “İlçe belediye başkanınızın icraatlarını beğeniyor musunuz?” araştırmasında Avcılar Belediyesi en başarılı ilçe oldu.

İlçede “Hayat Kurtarma Hareketi’ adıyla başlattığı kentsel yenileme çalışmaları ve özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hayata geçirdiği projeleri ile adından söz ettiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli açıklanan sonucun ardından Avcılar halkına teşekkür mesajı yayınladı.

“Birlikte başardık”

Hançerli mesajında; “Sorunları öngörerek attığımız hızlı ve somut adımların kıymetli hemşehrilerimiz tarafından takdirle karşılanmış olması en büyük gururumuz. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin Eylül Ayı Yerel Gündem Araştırmaları anketine göre %59,1 beğeni oranı ile İstanbul’un en başarılı belediyesi olduk. Bizleri birinciliğe layık gören halkımıza teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizin” dedi.

Avcılar Belediyesi, İstanbul merkezli Veri Toplama Merkezi‘nin vatandaş memnuniyetini belirlemek amacıyla yaptığı “En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında da, Covid-19 ile mücadelede %71,3 ile İstanbul’da 1. Türkiye’de ise 2. olmuştu.

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