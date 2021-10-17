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TÜGVA’lı gençlerden Mevlid-i Nebi Haftası’nda anlamlı kampanya

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Esenler Şubesi, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle indirim kampanyasına öncülük etti.

İSTANBUL 17.10.2021, 13:15
TÜGVA’lı gençlerden Mevlid-i Nebi Haftası’nda anlamlı kampanya

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Esenler Şubesi, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle indirim kampanyasına öncülük etti.

Mevlid-i Nebi Haftası büyük bir coşku ile idrak edilirken, TÜGVA Esenler Şubesi, Esenler Belediyesi ve Mihmandar Gençlik ile ilçenin 10 noktasında örnek bir çalışmaya daha imza attı. TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı’nın da aralarında bulunduğu TÜGVA’lı gençler, Esenler’deki esnafı ziyaret ederek hem Mevlid Kandillerini kutladı hem de Mevlid-i Nebi Haftası’na özel indirim kampanyasına davet etti. Esnaf ise gençlerin örnek davranışa büyük destek verdi. Kampanyaya destek veren çok sayıda esnaf, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin hürmetine satışlarda indirime gitti. TÜGVA üyeleri kampanyaya destek veren esnafa indirim etiketi de dağıttı. Gençler ayrıca metro çıkışlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde lokum dağıttı.

TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı, milli ve manevi duyguları gelişmiş bilinçli nesiller yetiştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde gençlerin ön saflarda olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Yumurtacı, ”Alemlere rahmet olarak gönderilen rehberimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Mevlid-i Nebi Haftası’na özel indirim kampanyası başlattık. Esnafımızın bu konuda hassasiyetimize ortak olarak kampanyamıza büyük destek vermeleri bizi çok mutlu etti. Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençliğimizin yeniden dirilişi için, milli ve manevi hassasiyetleri benimseyen gençlerimiz için mesaimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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