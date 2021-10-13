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Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik ebediyete uğurlandı

Kartal’ın sevilen muhtarlarından Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik, ebediyete uğurlandı. Yakalandığı Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybeden Muhtar Ramazan Keklik için Kartal Kıbrıs Şehitler Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik sevenleri tarafından gözyaşları içinde defnedildi.

İSTANBUL 13.10.2021, 17:33
Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik ebediyete uğurlandı

Kartal’ın sevilen muhtarlarından Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik, ebediyete uğurlandı. Yakalandığı Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybeden Muhtar Ramazan Keklik için Kartal Kıbrıs Şehitler Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik sevenleri tarafından gözyaşları içinde defnedildi.

Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, yakınları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Ramazan Keklik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yayalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ramazan Keklik’in ölümü ile ilgili başsağlığı mesajı paylaşan Başkan Yüksel, "Topselvi Mahalle Muhtarımız, değerli ağabeyim Ramazan Keklik’in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta Keklik ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve Kartalımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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