TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışları’nda 3 dalda ödül alan öğrencilere Başkan Yazıcı’dan özel destek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019 yılından itibaren, TÜBİTAK tarafından ise 2005 yılından itibaren düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Trabzon’dan İstanbul’a yarış için gelen Enerji Teknolojileri Topluluğu 3 dalda ödül aldı. Başkan Yazıcı, Enerji Teknolojileri Topluluğu’na yarış öncesinde Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan yarış pisti ve Bilim Merkezi’ni tahsis etti. Burada 1 ay boyunca aracını test eden ve araç geliştirmelerini tamamlayan öğrenciler, şampiyonluklarını Başkan Yazıcı ile kutladılar.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019 yılından itibaren, TÜBİTAK tarafından ise 2005 yılından itibaren düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Yarışlara Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden katılan Enerji Teknolojileri Topluluğu 3 dalda ödül aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yarış için Trabzon’dan İstanbul’a gelen öğrenci topluluğuna yarış hazırlıklarını tamamlamaları için Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan yarış pistini ve Bilim Evi’ni tahsis etti. Burada 1 ay kampa giren öğrenciler, Başkan Yazıcı’ya şampiyonluk sözü verdiler. Enerji Teknolojileri Topluluğu, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda 3 dalda ödül alarak Başkan Yazıcı’ya verdikleri sözü tutup, şampiyon oldukları araçlarını Başkan Yazıcı’ya getirdiler. Başkan Yazıcı ve öğrencilerin buluşması keyifli anlara sahne oldu.

“Her gencimizin isteyince neler başarabileceğini gösteren bir çalışma”

Başkan Yazıcı, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin teknoloji takımını gördük. Bilgisayar, elektronik mühendisi arkadaşlarımız bazı çalışmalarına son noktaları koyup, T3 Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz ne kadar destek olabildiysek kendimizi mutlu ilan ediyoruz. Başarıları bizleri çok mutlu etti. Nice güzel başarılar diliyorum. Her gencimizin, isteyince neler başarabileceğini gösteren bir çalışma oldu” dedi.

“Şans eseri Şadi başkanım ile karşılaştık ve bizlere çok yardımcı oldu”

Enerji Teknolojileri Topluluğu’nun takım kaptanı Barış Koçal, ”Aracımızı 2 yıldır hazırlıyoruz. Normalde geçen sene de yarışa katılacaktık. Pandemi nedeniyle öğrenci sağlığını düşünerek yarışa katılmayı tercih etmedik. Aracın üzerinde yenilikler yaptık ve bu sene yarışmaya katıldık. Bunun sonucunda Türkiye Şampiyonu olduk. Yarışımız normalde TEKNOFEST’ten ayrı bir yarıştı. Son iki senedir TEKNOFEST ile birleşti. Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları diye geçiyor. Biz bu dalda Türkiye’de en az yakıt ile en çok mesafeye giden aracı yapmış olduk. Aynı zamanda Yerlilik Teşvik Ödülü aldık. Bunun yanında Tanıtım Yaygınlaştırma Ödülü’nün de sahibi olduk. Yarış normalde İstanbul Park’ta olacaktı. Biz testlerimizi yapmak için Trabzon’dan İstanbul’a gelmek istedik. Buraya gelince şans eseri, tesadüfen Şadi Başkanım ile tanışma fırsatı yakaladık. Tanıştığımız zaman kendisi bizlere çok yardımcı oldu. Burada garajı ayarladı, çalışmalarımızı burada yürüttük. Burada pist var, orada testlerimizi yaptık. Son bir ayımız kendilerinin destekleri ile burada geçti. Gece gündüz burada Bilim Merkezi’nde çalışarak aracımızı hazırladık. Son testlerimizi burada yaptık ve yaşadığımız birçok problemi burada aştık” dedi.

Enerji Teknolojileri Topluluğu’nun yarış pilotu Oğuzhan Çakmak, ”Şampiyonluk süreci çok zorlu oldu. İki senedir korona virüs sürecini atlatıyoruz. Bir aydır İstanbul’dayız. Tuzla’da aracımızı test ediyoruz. Bize şampiyonluğu getiren en önemli şeyler bir tanesi de, aracımızı test edip sorunlarını görmekti” dedi.