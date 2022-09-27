TEGV ürünleri eğitim desteğine dönüştü

Sosyal sorumluluk anlayışını pazara yansıtan Artisan Akasya, TEGV’nın birbirinden güzel ürünlerine yer verdi. Ürünlerin satışından elde edilen gelir ile 5 çocuğun 1 yıllık eğitim masrafının karşılanmasına katkı sağlandı.

Birbirinden özel markaların el işçiliği ile hazırlanan tasarım ürünleri Artisan Akasya’da ziyaretçilerle buluştu. İlk kez bir sivil toplum kuruluşunun ürünleri Artisan Akasya’da yer aldı. Emeğin kendini gösterdiği Artisan Akasya’da farklı konseptlerden markalar birbirinden renkli ve farklı ürün çeşitleriyle yer alırken, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) da TEGV DÜKKAN ürünlerini misafirlerin beğenisine sundu.

Eğitimin her şeyin başı olduğu inancı ve devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacı ile kurulan, kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV’in t-shirt, kupa, defter gibi birçok ürünü Artisan Akasya’da yer aldı. Satın alınan her bir ürün çocuklara çağdaş bir misyon ve vizyonla eğitim verilmesi için desteğe dönüştü. Pazardan elde edilen gelir ile 5 çocuğun 1 yıllık eğitimi karşılandı.

El işçiliği ile hazırlanan tasarım ürünleri 23-28 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

“Sosyal sorumluluk her zaman ana başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan AKİŞ GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, “Sosyal sorumluluk her zaman ana başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Bu anlamda, eğitim ve eğitime erişilebilirlik de en değer verdiğimiz konuların başında geliyor. TEGV’in tüm çalışmalarını ilgiyle takip ediyor, ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimine verdikleri desteği takdir ediyoruz. TEGV’i birbirinden güzel ürünleri ile Artisan Akasya’da ağırlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan ise konuya ilişkin, “Akasya’nın bize vermiş olduğu destek için kendilerine çok teşekkür ederiz. Artisan Akasya’da yer alarak hem vakfımızın tanıtımını yaptık hem de TEGV Dükkan ürünlerinin satışı ile 5 çocuğumuzun nitelikli eğitim desteği alması sağlanmış oldu. İş birliğimizin ileride de devam etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.