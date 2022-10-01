Tarihi Kentler Birliği’nden Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’e ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Kozan Belediyesi proje uygulama dalında ödüle layık görüldü. Ödülü alan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “Kozan Tarihi bir şehir” dedi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Kozan Belediye Başkanlığı ’da ödüle layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine katılan Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “Herkesi selamlıyorum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Kozan Tarihi bir şehir. Anavarza Antik Kenti Kozan’da. UNESCO’nun dünya listesinde. Kozan Kalesi, Kilikyalılar Manastırı Kozan’da. Osmanlının sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak, Kozan Milletvekilliği yapmış. Narenciyenin yüzde 25’i Kozan’da üretilir. Türkiye’nin en büyük bal üretim tesisleri Kozan’dadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği çarşı bizim yukarı çarşı. Üzerinde çalışıp, sokak düzenlemesi yaptığımız çarşı. 170 dükkan onardık. Ben Tarihi Kentler Birliğinin kurulduğu günden beri içindeyim” dedi.