Sultangazi’de vatandaşlar “Et ve Balık K.” tabelasını görüp girdikleri kasapta fiyatlara tepki gösterdi

Sultangazi’de bir kasap dükkanının “Et ve Balık K.” yazılı tabelasını görüp Et ve Süt Kurumu sanan müşteriler, alışveriş yapmak için girdikleri mağazada yüksek fiyat ile karşılaşınca tartışma yaşandı.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kasap dükkanının navigasyon sistemindeki konumunda “Et ve Süt Kurumu” olarak çıkması ve tabela benzerliği nedeni ile uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen müşteriler, yüksek fiyatla karşılaşınca tartışma yaşandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yöneticisi Merve Bülbül, "Burası (Et Balık K.) Et Balık Kasap olarak kullandığımız işletme sahibinin şahsına ait bir firma. Devlet ile hiçbir alakası olmayan kullandığımız Et Balık K. olan tabelanın da vergisini ödüyoruz zaten. Yani devlet ile hiçbir ilgimiz yok. Çıkan haberlerin de birçoğu asılsız zaten. Kavgalara da gelecek olursak, insanlar haklılar ben hepsine hak veriyorum. İsim benzerliğinden ötürü fiyat düşüklüğü bekliyorlar öyle bir şey yok çünkü biz kendi etimizi getirip satıyoruz ve bunun üzerinden de fiyatlandırma yapıyoruz. Karşımızdaki insanlar haklılar onların da serzenişini çok iyi anlıyorum ama maalesef dediğim gibi farklı bir yere taşınmasın sadece fiyat ile ilgili çıkan kavga" dedi.

Öte yandan mağaza içerisinde müşteriler ve yöneticileri arasında çıkan tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde müşterilerin yüksek fiyata tepki gösterdikleri, mağaza yetkilisinin ise, “Et Balık K., ‘kasap’ olarak kullanıyoruz bakın burada yazıyor” şeklinde cevap verdiği görüldü.