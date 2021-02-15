Sultangazi’de karla mücadele ekipleri 7/24 sahada

Sultangazi Belediyesi’nin, hafta sonu başlayan kar mesaisi sürüyor. Kar küreme araçları 7/24 Sultangazi sokaklarını dolaşırken, saha ekipleri buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Hafta sonu başlayan ve tüm İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, mega kenti beyaza bürüdü. Hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan Sultangazi Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçti.

Karla mücadele ekipleri aralıksız sahada

Karla mücadelede görevli personel, 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanmanın ilçe genelinde olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için çalışmalarını sürdürdü. 9 jcb, 6 kar küreme ve tuzlama aparatlı araç, 13 açık tuzlama kamyoneti, 3 loder yükleyici, 1 greyder ve 2 adet 4x4 pikap yol güvenliğini sağlamak ve yaya-araç trafiğinde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için görevdeydi.

Sultangazi’nin 15 mahallesinde ve ana yollarında iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Olumsuz hava şartlarından dolayı yolda kalan toplu taşıma ve özel araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Yüzlerce çuval kar tuzu dağıtıldı

Buzlanmanın önüne geçmek için yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu sağlık kuruluşları, camiler, muhtarlıklar ve sitelere kar yağışından hemen önce yüzlerce çuval kar tuzu dağıtıldı.

Kar yağışından en çok etkilenen noktalardan biri yüksek kesimde bulunan Yayla Mahallesi oldu. Zorlu hava şartları, hastaların hastaneye ulaşımını da engelledi. Devreye Sultangazi Belediyesi girerken, diyaliz ve kanser haftası vatandaşlar belediyenin 4x4 araçlarıyla evlerinden alınarak tedavileri için hastaneye ulaştırıldı.

Konuşamayan dostlarımızın zor hava şartlarında yiyecek sıkıntısı yaşamaması için ekipler harekete geçti. Parklara ve belirlenen noktalara mama kapları bırakıldı.

“Çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki hummalı çalışmanın sürdüğünü belirtti. Başkan Dursun, “Hava şartlarından dolayı vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizde ve trafiğin yoğun olduğu ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Yoğun kar yağışına rağmen, sosyal yardım ekiplerimiz de sahada çalışmalarına devam ediyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kardan dolayı sıkıntı yaşamaması için sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Komşularımızdan ricamız ise zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları” diye konuştu.