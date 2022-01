Sultangazi Belediyesi 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne büyük destek veriyor. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl Sultangazi’de yaklaşık 2 bin ton atık geri dönüştürüldü.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ortaya çıkan tüm uygun atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, 2021 yılı boyunca kağıt, metal, plastik, cam, pil, yağ ve tekstil başlıklarında yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüşümünü sağladı.

Atıkların doğaya zarar vermesi engelleniyor

Sultangazi Belediyesi, plastiklerin oluşturduğu yıkıcı etkilerin önüne geçmek amacıyla, 2021 yılında bin 386,26 ton kağıt-metal-plastik-cam atık, 25 bin 300 litre atık yağ ve 557 kg atık pili geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca 150 noktadan 533 ton tekstil atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşların son kullanım tarihi geçen ilaçları atabilmesi için 20 eczaneye atık ilaç toplama kutusu verildi ve böylece ilaçların çöpe atılması engellendi.

Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu

Sultangazi’nin kalabalık bir nüfusa ve yoğun üretim faaliyetlerine sahip olması, yüksek miktarda atığın ortaya çıkmasına yol açarken Sultangazi Belediyesi, atıkların doğru değerlendirilmesi amacıyla Sıfır Atık Müdürlüğü’nü hayata geçirdi. Hızla organize olan müdürlük, kısa sürede büyük aşama kaydetti. Sultangazi Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi doğrultusunda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni kurdu. Tehlikesiz nitelikteki 16 tür ve tehlikeli nitelikteki 26 tür atık, ilçeden toplanarak burada geçici olarak depolanıyor. Tesiste depolanan atıklar, belirli periyotlarla atık işleme tesislerine sevk ediliyor.

Kurum, kuruluş ve işletmelerden atıklar alınıyor

Sultangazi genelindeki 545 kurum, kuruluş ve işletmeden atıklar düzenli olarak toplanıyor: Marketler, eğitim kurumları, sıhhi işyerleri, kamu kurumları, sağlık kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, ibadethaneler ve spor salonları gibi tüm bu noktalara, atıkların biriktirilmesi için mavi poşet ve plastik atık kutusu veriliyor.

Tüm mahallelerde evsel atıklar toplanıyor

Vatandaşların evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırmak amacıyla kullanabilecekleri 250 atık ambalaj kafesi ile 150 atık tekstil kumbarası ilçe genelinde belirli noktalara yerleştirildi. Bunun yanı sıra, atık toplama araçları da anons eşliğinde ilçede dolaşıyor. Vatandaşlar evsel atıklarını, belediyenin verdiği mavi poşetlerde toplayarak atık toplama araçlarına teslim edebiliyor.

Kampanya ve yarışmalarla sıfır atık projesine ilginin artması hedefleniyor

Sultangazide ilçe genelinde 5 litre Bitkisel Atık Yağ teslim eden vatandaşlara 1 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor. Yine ilçedeki okullarda 1 litre bitkisel atık yağ getiren her öğrenciye 2 TL’lik okul kantin kuponu veriliyor. Ayrıca okullara yönelik atık pil toplama kampanyası düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında, 250 kg atık pil toplayan her okula STEM robotik sistem seti, 50 kg atık pil toplayan her okula da top seti hediye ediliyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe sakinlerine geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla Sıfır Atık İnovasyon Yarışması düzenlendi. 2021 yılı içerisinde başvuruları alınan yarışmanın 1. ve 2. aşama jüri değerlendirmeleri yapıldı. Final aşaması ve ödül töreni ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

‘Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız’

"Sıfır Atık" projesinin uygulanmasında herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: “Sıfır Atık kavramının daha net anlaşılması ve atık bilincinin ilçede yaygınlaşması için çalışıyoruz. İlçemizde geri dönüştürülebilir veya yenilenebilir malzemeler kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Her atık çöp değildir. Bu bilinçle evdeki atıkları cinsine göre ayırıp geri dönüşüm araçlarına bırakabilir ya da atık kumbaralarımıza atabilirsiniz. Bizim için atıkların ayrıştırılması da büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede biz de artık evlerden dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir” dedi.