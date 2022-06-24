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Sultanbeyli’de orman yangınlarına karşı polislerden denetim

İstanbul Sultanbeyli’de orman yangınlarına karşı polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim havadan da dron ile desteklendi.

İSTANBUL 24.06.2022, 10:58
Sultanbeyli’de orman yangınlarına karşı polislerden denetim

İstanbul Sultanbeyli’de orman yangınlarına karşı polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim havadan da dron ile desteklendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınları ile ilgili olarak hem karadan hem havadan dron ile denetim gerçekleştirdi. Sultanbeyli ilçesindeki ormanlık alanlar ve çevresinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamayan ekipler, denetimlere aralıksız devam edecek.

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