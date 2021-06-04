Sultanbeyli Kaymakamlığının Halk Eğitim Kampanyasında hedefi 90 bin kursiyer

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tarafından 2017 yılında başlatılan “Halk Eğitimi Kampanyası” kapsamında Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezinde 31 Mart 2017 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında katılım sağlayan toplam 80 bin 875 kursiyerden 59 bin 591 kişiye sertifika verildi.

Korona virüs salgını süresince Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak sürdürülen kurslar sonrası 3 bin 232 kişiye eğitim verildi ve kursiyerlerden 2 bin 658’i sertifika almaya hak kazandı.

Binlerce kişiye okuma-yazma öğretildi

2017-2021 yılları arasında okuma-yazma kurslarında eğitim alan 5 bin 845 kişiden 2 bin 910’u kursu başarıyla tamlayarak sertifikalarını aldı. 2018-2021 yılları arasında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ise eğitim alan bin 304 mezun öğrenciden 624 öğrenci üniversiteye yerleştirildi.

“Hedefimiz 90 bin kursiyere ulaşmak”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıldan itibaren Haziran ayının ilk haftasını Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlayacağız. Bu kapsamda ilçemizde pandemi kurallarına riayet ederek birçok etkinlik organize ettik. Halk Eğitimi vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme, unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatları canlandırma bakımından büyük önem taşımaktadır. Halk Eğitimi Kampanyası kapsamında ilçemizde 2017 ile 2021 arasında açtığımız kurslarda toplam 80 bin 875 kursiyere ulaştık. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak” diye konuştu.