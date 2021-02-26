SANKON’dan Dominik ve Kosova büyükelçiliklerine çıkarma

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte, Dominik Cumhuriyeti ve Kosova devleti Ankara büyükelçiliklerini ziyaret ederek iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Dominik Cumhuriyeti ve Kosova devleti Ankara büyükelçiliklerini ziyaret etti. İlk olarak Ankara Büyükelçiliğine yapılan ziyarette SANKON heyeti, Maslahatgüzar Lalia Gonzalez tarafından kabul edildi. Ziyarette konuşan Cevahiroğlu, iki ülke arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilere değinerek, mevcut ilişkileri güçlendirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya hazırız olduklarını söyledi. Ziyaretten memnun kalan Gonzalez ise SANKON’la işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız olduklarını ifade etti.

Daha sonra beraberinde heyet ile Kosova devleti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden Cevahiroğlu, Büyükelçilik diplomatı Gent Gjikolli tarafından kabul edildi. Ziyarette Cevahirlioğlu, iki ülke arasında ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Ziyaret için teşekkür eden Gjikolli de iki ülke arasında ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, “İki ülke arasında çok güçlü bağlar vardır. İnanıyorum ki SANKON kuruluşunun girişimleriyle ilişkiler daha da güçlenecektir” dedi.