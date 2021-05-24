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Sanatçı yorumlarıyla Atatürk Resimleri Sergisi CKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL 24.05.2021, 13:23
Sanatçı yorumlarıyla Atatürk Resimleri Sergisi CKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Sanatçı Yorumlarıyla Atatürk” başlıklı sergi, farklı üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden akademisyenlerin, bağımsız sanatçıların ve güzel sanatlar öğrencilerinin ürettiği eserlerden oluşuyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Enis Malik Duran Küratörlüğünde hazırlanan sergide, yağlı boya, akrilik, desen, baskı resim gibi yöntemlerle üretilen Atatürk resimleri yer alıyor.

20 Haziran’a dek sanatseverleri ağırlayacak

Sanatçıların altı aylık bir çalışma süreci içinde bir araya getirdiği çalışmalar, Atatürk imgesinin farklı perspektiflerden ele alındığı bir seçkiden oluşuyor. Sergi 20 Haziran’a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilecek.
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