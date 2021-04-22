Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener’den ortak performans

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin Çocuk Korosu bölümü öğrencileri, İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği dijital etkinlikte, sanatçı Sertab Erener ile aynı sahneyi paylaşacak ve birbirinden güzel eserleri ünlü sanatçı ile birlikte seslendirecek.

Kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atan, gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda değerli ödüllere layık görülen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin Çocuk Korosu bölümünde eğitim alan öğrenciler, İBB’nin düzenlediği ‘23 Nisan’ etkinliğinde usta sanatçı Sertab Erener ile sahne alacak.

23 Nisan Cuma günü, saat 20.30’da İBB’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dijital konserde 14 minik koro öğrencisi; El ele, Rengârenk ve Zor Kadın adlı şarkıları, ünlü sanatçı Sertab Erener ile birlikte seslendirecek. Yetenekli öğrenciler ayrıca besteci Muammer Sun’un bestelediği “Gel Bize Katıl Bize” adlı çocuk eserini de seslendirerek dünya çocuklarına ithaf edecekleri unutulmaz bir konsere imza atacak.

Sanat Akademisi Çocuk Korosu öğrencileri ile video duyurusu için bir araya gelerek onlarla kısa bir sohbet gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, minik sanatçılar ile birlikte tüm çocukları gerçekleşecek olan dijital etkinlikleri izlemeye davet etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sosyal medyada yayımladığı mesajında “Değerli çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da duyurduğu gibi 23 Nisan Cuma günü saat 20.30’da çok özel bir program bizleri bekliyor. Değerli sanatçı Sertab Erener ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel şarkıları birlikte seslendirecek. Tüm kardeşlerimi İBB’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilecekleri etkinliklere katılmaya davet ediyor ve bayramlarını kutluyorum" dedi.