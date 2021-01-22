Online yarışmaların kazananları ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak online gerçekleştirilen satranç, resim, fotoğraf ve kompozisyon yarışmalarının kazanları ödüllerini aldı.

Eyüpsultan Belediyesi pandemi sürecinde tedbirlere uyarak evlerinde kalan ilçe sakinleri için sosyal medya hesapları üzerinden birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler arasında hem kültürel hem sanatsal hem de vatandaşların yeteneklerini sergileyebilecekleri yarışmalar da yer aldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de bu süreçte öğrencilere yönelik, online olarak satranç, resim, fotoğraf ve kompozisyon yarışmaları gerçekleştirdi. Yarışmalarda ilk üçe girenler için Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye girenlere ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi. Başkan Deniz Köken yarışmada birinci olanlara tablet, ikinci olanlara bluetooth kulaklık ve üçüncü olanlara powerbank hediye edildi. Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Deniz Köken şunları söyledi:

“Pandemi döneminde kimseye dokunmadan hizmet üretmek istedik. Yarışmalarımızda hem suyu, hem doğayı, hem satrancı hem de kompozisyonu bir araya getirerek bir etkinlik yapmak istedik. Maşallah güzel de katılım oldu. Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Bu süreçte bunlara devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda yüz yüze müsabakalar, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler olacak”

Eyüpsultan’da gençler için dev projeler hayata geçiriliyor

Başkan Deniz Köken ayrıca, ilçede gençler için yapılan yatırımlarla ilgili bilgi vererek, “Eyüpsultan’da deniz kenarında bir plaj ve kamp merkezini bu şehre kazandıracağız. Önümüzdeki süreçte hem gençlerimizin hem hanımefendilerin kullanımına sunacağız. Aynı zamanda iki tane yüzme havuzu yapıyoruz. Hedefimiz, bölgemizde yaşayan çocuklarımızın ilkokul 4. sınıftan mezun olmadan yüzme öğrenmesini sağlamaya çalışmak. İmkanlarımız olduğu sürece sayılarını artıracağız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz inşallah. Sizler de bu etkinliklere katıldıkça arkadaşlarımıza şevk veriyorsunuz” dedi.