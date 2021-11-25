banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay

Öğretmenleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öğrencilik yıllarını anlattı

Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen programda Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri’nde kayıtlı öğretmenler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın lise öğretmenlerinin de davetli olduğu programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Hizmetlerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, “Gelecekte nasıl bir hedef ve hangi limana gideceklerini belirlemiş öğrencilerin yelkenine rüzgar olmak için mücadele edeceğiz. Ben bu açıdan yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İSTANBUL 25.11.2021, 14:57
Öğretmenleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öğrencilik yıllarını anlattı

Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen programda Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri’nde kayıtlı öğretmenler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın lise öğretmenlerinin de davetli olduğu programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Hizmetlerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, “Gelecekte nasıl bir hedef ve hangi limana gideceklerini belirlemiş öğrencilerin yelkenine rüzgar olmak için mücadele edeceğiz. Ben bu açıdan yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Bilgi Evleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Sanat Merkezi ve Spor Akademileri öğretmenleri, Başkan Yazıcı ile yemekte buluştu. Başkan Yazıcı’nın eğitim hayatında gittiği Kartal Lisesi’nden öğretmenlerinin de katıldığı programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Başkan Yazıcı tarafından programa katılan her öğretmene içerisinde fincan takımı ve kahve olan hediye paketi takdim edildi. Ayrıca günün anlam ve önemi sebebiyle pasta kesimi gerçekleştirildi. Başkan Yazıcı’nın öğretmenleri ise Başkan Yazıcı’nın lise yıllarını anlattı. Başkan Yazıcı, Eğitim Birimlerinde görev alan öğretmenlere teşekkür ederek,” Biz burada hedefini belirlemiş, aklını kullanan gençlerimize Öğretmenler Günü vesilesi ile onlara gelecekte nasıl bir hedef ve hangi limana gideceklerini belirlemiş, onların yelkenine rüzgar olmak için mücadele edeceğiz. Ben bu açıdan yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“Patron vatandaştır. Patronumuza karşı hizmetimizi en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bir insana yapabileceğiniz en güzel iyilik onun aklını kullanmasını öğretmektir. O yüzden öğretmenlik kutsaldır. Bir insana yapabileceğimiz en büyük iyilik ona aklını kullanmasını öğretmektir. Onu öğretirsek gerisi kendiliğinden gelir. O nimeti kullanan insanların sıkıntı çekmesi mümkün değildir. Ama kullanmıyorsa geçmiş olsun kendisine, meşhur bir söz vardır; ‘Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez’. Elimizden geldiğince eğitim hizmetini kamu hizmeti olarak yapıyoruz. Biz direkt olarak belki seçiliyoruz ama çalışan herkes devlet memuru olan, sözleşmeli veya çalışan arkadaşlarımız olarak, patron vatandaştır. Vatandaştan görev alıyoruz. Dolayısıyla patronumuza karşı hizmetimizi en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz” dedi.

“İdeal bir öğrenciydi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın Edebiyat Öğretmeni olan Niyazi Yaşar, “Şadi Bey’e öğretmenlik yaptık. Görevlerini ve sorumluluklarını iyi bilen, o günün koşullarında eğitim dışı eylemleri eğilimi olmayan, kendi işinde biraz da fazla sessizdi” dedi.

Fizik Öğretmeni Osman Beyazıt,” Şadi Bey okulda olduğu sürece ben okulda fizik öğretmeniydim. Şadi Bey’in hiçbir disiplinsizliğini görmedim. Ben uzun süre disiplin kurullarında da çalıştım. Arkadaşları ile kopya olayları olmuyordu. İdeal bir öğrenciydi” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Emine Güdü ise, ”O dönemlerde spor eğitimlerinde kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı yapıyorlardı. Ben kendisinin doğrudan öğretmeni olmadım. Diğer öğretmen arkadaşlarımın ifadelerine göre son derece beyefendi olduğu, sorumluluk duygusu kuvvetli olan efendi bir öğrenci denirdi” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7