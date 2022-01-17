Nazan Kesal: “Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor”

Esenyurt’ta “Yaralarım Aşktandır” adlı tiyatrosu ile seyirciyle buluşan Nazan Kesal, ilçeye ilk defa geldiğini ve Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’ni beğeniyle karşıladığını belirterek “Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 3. gününde festival, tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 2. gününde: Gazeteci Yazar Barış İnce Yazarlık Atölyesi’yle, Siyasetçi ve Yazar Akın Birdal ve Everest’e çıkan ilk Türk Dağcı Yazar ve Fotoğrafçı Nasuh Mahruki, tarihe ışık tutan çalışmalarıyla adından söz ettiren Yazar Sinan Meydan söyleşi ve imza günüyle ve tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, sahnelendirdiği “Yaralarım Aşktandır” adlı tiyatro oyunuyla sanat ve edebiyatseverlerle bir araya geldi.

“Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor”

İran’ın güçlü kadın şairi Füruğ Ferruhzad’ın hayat hikayesini sanatla yoğurarak anlatan, “Yaralarım Aşktandır” adlı oyunla seyirci karşısına çıkan Nazan Kesal, performansıyla ayakta alkış topladı. Esenyurt’a ilk defa geldiğini ve ilçede böyle bir etkinlik olacağını duyunca çok şaşırdığını söyleyen Kesal, ilçede bir ilke imza attıkları için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. “Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor” diyen tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, şöyle konuştu: “Ben ilk defa geliyorum Esenyurt’a. ‘Yaralarım Aşktandır’ sebep oldu. Çok da merak ettiğim bir bölgeydi aslında. Esenyurt’ta bir kitap fuarı olacağını, bir tiyatrolar zinciri olacağını, okuyucuların yazarlarla söyleşilere katılabileceğini, imza günlerinin düzenleneceğini; şairlerle, oyuncularla, sanatçılarla beraber bir şenlik havası eseceğini duyunca çok mutlu oldum. Program bayağı güzel bir program. Buradaki halkın bütün bu benim görebildiğim listedeki isimleri hak ettiğini düşünüyorum. Festivale katılacak olan isimlerin, Esenyurt’ta bu akşamki oyunumda olduğu gibi seyircisiyle karşılaşmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Akıl edenleri kutluyorum. Buradaki kitleye, kültürü ve sanatı böyle kaliteli bir yerden servis ettiği için önce Belediye Başkanı sonra bu işi organize eden yapımcıları, organizatörleri çok kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor.”

“İdeolojik hegemonyaya karşı sanatın, edebiyatın, kültürün çok önemli bir yeri var”

Esenyurt Belediyesi eski meclis salonunda Esenyurtlu vatandaşlarla bir araya gelen siyasetçi Akın Birdal, demokrasi ve insan haklarına yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Sanata ve edebiyata yönelik çalışmaları için “Sayın Başkan’a, yöneticilerine ve emekçilerine gerçekten teşekkür ediyorum” diyen Birdal, “Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum. Tam da Türkiye’de demokratikleşme bu. İdeolojik hegemonyaya karşı sanatın, edebiyatın, kültürün çok önemli, vazgeçilmez bir yeri var. Bence bu platform fırsat oluşturmuştur. Bizi de Esenyurtlu arkadaşlarla buluşturmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum. 15 Ocak, festivalin başlangıç gününün, Nâzım Hikmet’in de doğum gününe rastlamış olması da ayrıca bir anlam kazandırmıştır. Devamını diliyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 3. gününde yazarların imza günüyle devam etti. Festival, 19.30’da Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde, oyuncu Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” adlı oyunuyla devam edecek.