Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nda ilk ders zili çaldı

Kartal Belediyesi tarafından, Kartallı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına ücretsiz destek olmak için kurulan ve 300 öğrenciyi üniversite ve lise sınavlarına hazırlayan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nda, 2022-2023 öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

2022 yılında öğrenci kontenjanı iki katına çıktı

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesi olarak, yerel yönetimlere eğitim çalışmaları konusunda örnek teşkil eden Kartal Belediyesi, Türk aydınlanmasının önde gelen isimlerinden ve Cumhuriyet dönemi Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’nin adını verdiği eğitim kursunda, öğrencilerin okul hayatına destek olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez öğrenciler ile buluşan kursta, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk ders zili çaldı. Kursta, 200 öğrenci üniversite sınavına, 100 öğrenci de lise sınavına 20 öğretmen tarafından ücretsiz olarak hazırlanıyor. Ayrıca, eğitim kursunda; 2022-2023 eğitim öğrenim yılında geçtiğimiz yıla göre öğrenci kontenjanı iki katına çıkarıldı.

Sınavla eğitim kursuna kabul edilen yüzlerce Kartallı öğrenci, ücretsiz eğitim kursları sayesinde eğitim hayatlarına daha da güvenli bakıyor.

“Türk aydınlanmasından aldığımız ilhamla”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini rehber edinip Cumhuriyetimizin aydınlanma ışığından aldığımız ilhamla, eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük hizmetler gerçekleştirmiş eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Mustafa Necati’nin adını verdiğimiz eğitim kursumuzun bu yılki ilk ders zili çaldı.

Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Kartal’da kreş eğitimi ile başladığımız eğitim desteği, bugün lise ve üniversite öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz için açtığımız hazırlık kursları ile devam ediyor. Kartal Belediyesi olarak amacımız eğitimdeki fırsat eşitsizliğini, açtığımız kurslarla, maddi olanaklardan dolayı yeterli derecede hazırlanamayan başarılı gençlerimizi hedef ve hayalleri ile buluşturmak. Bu amaçla ilçemizdeki öğrencilerimize eğitim öğretim hayatları süresince destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.