Maltepe’de parklara renk geldi

Maltepe Belediyesi, ilçedeki parklarda kamelya, bank, direk ve korkulukları boyayarak yenileme çalışmalarına devam etti.

Maltepe Belediyesi, Maltepe’nin parklarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan parklardaki kamelya ve bankların yenileme ve boyama işlemlerine devam ediyor. İlçenin önemli yaşam alanlarından olan ve yaz aylarında yoğun vakit geçirilen parklarda çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Parklar yenilendi

İlçede bulunan ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilen parklardaki kamelyalar ve banklar onarıldıktan sonra gerekli boyama işlemlerinin ardından ilk günkü gibi vatandaşların hizmetine sunuluyor. Program dâhilinde çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, 315 adet bank, 14 adet kamelyanın tamir ve boyama işlemlerini tamamlandı. Ayrıca, 7 adet basketbol direği, 7 adet spor aleti boyama işlemi de tamamlandı. Bu çalışmaların dışında 414 metrekare korkuluk boyama, 3 bin 091 metrekare duvar boyama, 300 metrekare ferforje boyama çalışmaları da tamamlanan çalışmalar arasında yer aldı.