Kutlamalar sırasında elinde ateşlediği havai fişek patladı

İstanbul’da seçim kutlamaları sırasında toplanan kalabalıktaki bir kişi, arkadaşının yardımıyla elindeki havai fişeği ateşledi. Şahıs patlayan havai fişeği yere fırlatırken, alandakiler büyük panik yaşadı.

İstanbul’da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi için toplanan bir grup havai fişekli kutlama yapmak istedi. Genç adamın havaya kaldırdığı havai fişek başka biri tarafından çakmakla ateşlendi. Bu sırada havai fişek bir anda patladı. Genç, patlamayla birlikte havai fişeği yere fırlatırken, alanda bulunlar ise büyük panik yaşadı. Kalabalık çığlık çığlığa kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.