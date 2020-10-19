Küçükçekmece’de kediler ‘Şirinler’e döndü
KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI’DA BİR SİTENİN OTOPARKINA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERİN DÖKTÜĞÜ MAVİ BOYA YÜZÜNDEN ÇEVREDE BULUNAN ONLARCA KEDİ MAVİYE BOYANDI. KEDİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ ‘ŞİRİNLERİ’ ANIMSATTI.
Küçükçekmece Halkalı’da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri’ anımsattı.
Küçükçekmece’de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor. Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri’ anımsattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer “Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır” diye konuştu.
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