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Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul’un tarihi simgelerinden Kız Kulesi kırmızı ve beyaz renge büründü. Kız Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan fotoğraflandı.

Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul’un tarihi simgelerinden Kız Kulesi kırmızı ve beyaz renge büründü. Kız Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan fotoğraflandı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:46
2004 Okunma
Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü

İstanbul'un Anadolu yakasının önemli simgelerinden Kız kulesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yansıtmayı gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti. Kız Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan fotoğraflandı.

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