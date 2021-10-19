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Kartallı çocuklar yönetimde söz sahibi

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları amacıyla, çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına "Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi"ni kuran ve ilk oturumunu 23 Nisan 2020’de gerçekleştiren Kartal Belediyesi, 2. dönem için üye başvurularını almaya başladı.

İSTANBUL 19.10.2021, 09:42
Kartallı çocuklar yönetimde söz sahibi

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları amacıyla, çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına "Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi"ni kuran ve ilk oturumunu 23 Nisan 2020’de gerçekleştiren Kartal Belediyesi, 2. dönem için üye başvurularını almaya başladı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan 2020 tarihinden, 23 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyet gösteren ve bu kapsamda 4 birleşimin gerçekleştirildiği Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nde, 1. dönem 4 birleşimde görüşülen 17 gündem maddesi içerisinden 47 Meclis kararı alındı ve bunlardan 23 tanesi tamamlandı.

Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda aralarında ‘Sesli Kütüphane’ Projesi’nin de olduğu birçok önemli proje hayata geçirildi.

2. dönem için “Söz Sende, Haydi Katıl Bize!” sloganını kullanan Kreş Müdürlüğü, 6-14 yaş aralığındaki (İlk ve ortaokul öğrencileri) öğrencilerin başvurularını 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren almaya başladı.

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