Kartal’da, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ruhi Su’ya vefa gecesi

İstanbul Kartal Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ruhi Su’nun vefatının 36. yıl dönümünde bir anma gecesi gerçekleştirdi. Sanatçı Hasan Karayol ve Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı gecede, unutulmaz anlar yaşandı.

Kartal Belediyesi, Türk halk müziği yorumcusu, besteci, bas bariton ve şair Ruhi Su’yu unutmadı. Merhum sanatçının vefatının 36. yıl dönümünde, Kartal’da bir anma konseri düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede, ünlü sanatçı Hasan Karayol ile Ozan Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Sanatçı Hasan Karayol, ‘Dadaloğlu’, ‘Haydar Haydar’ gibi sevilen şarkıları seslendirirken, Türk Halk Müziği korosu ise ‘Ankara’nın Taşına Bak’, ‘Drama Türküsü’ şarkılarını seslendirdi. Geceye katılan sanatseverler, konser boyunca seslendirilen şarkılara doyasıya eşlik etti.

“Kartal, İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olma yolunda”

Gecenin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, sanatçı Hasan Karayol’a bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Ruhi Su’nun Türk müziğinde oluşturduğu etkinin nesiller boyunca devam ettiğini ve Hasan Karayol’un eşsiz yorumuyla unutulmaz bir gece yaşadıklarını ifade etti. Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ise, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Ozan Doğan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Bulut, Kartal’ın İstanbul’da kültür ve sanat merkezi olma yolunda ilerlediğini ve bunun en güzel kanıtının ise, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun gecedeki sahne performansı olduğunu söyledi.