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Kağıthane’de kapalı otopark ve pazar yerinin temeli atıldı

Kağıthane’de Katlı Otopark ve Pazar Yeri Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin açılışının ise 2022 yılının ekim-kasım ayı gibi yapılması planlanıyor.

İSTANBUL 03.12.2021, 15:47
Kağıthane’de kapalı otopark ve pazar yerinin temeli atıldı

Kağıthane’de Katlı Otopark ve Pazar Yeri Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin açılışının ise 2022 yılının ekim-kasım ayı gibi yapılması planlanıyor.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planlanan Katlı Otopark ve Pazar Yeri Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yeşil alan, katlı otopark ve kapalı pazar yerinden oluşan proje, toplamda 10 bin m2’ye yakın bir alanı kapsıyor. Otoparkın 210 araç kapasiteli olması ve aynı zamanda haftanın belirli bir günü 250 tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri olarak hizmet vermesi planlanıyor. Temel atma töreninde konuşan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "53 proje için 101 kere maşallah" dedi. Başta Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin olmak üzere çalışma arkadaşlarını tebrik eden Koç, "Artık Kağıthane’de bu bir cuma geleneğine dönüştü. Daha öncesinde de Kağıthane meydanımızın da tamamlanan bölümünü açarken bu kelimeyi ben de kullanmıştım. Allah bizi hep böyle güzelliklerle buluştursun. Güzel bir gün. Sağ olsun belediye başkanımız da, çalışma arkadaşları hayatın her alanında ilçemizde yaşayan kadın olsun erkek olsun az önce belediye başkanımız bahsetti. Sosyal, kültürel her alanda her projesinde herkese dokunuyor. Ben Kağıthane’de göreve başlayalı 15 ay oldu. Bu projelerin birçoğunu da buradaki arkadaşlarımızla beraber hemşerilerimizle buluşturmayı Allah bizlere nasip etti. Bu başarılarından dolayı da 53 tane proje için 101 kere maşallah diyoruz başkanımızla beraber bütün çalışma arkadaşlarına. İnşallah temelini atacağımız bu tesis bizim zaten üzerinde yaşayan güzel insanlarımızla beraber bir güzellik katacağına inanıyoruz. Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"2022 yılının ekim-kasım ayı gibi açılışını yapmayı hedefliyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaklaşık 10 ay önce ihalesi yapılan projenin gelecek yılın ekim-kasım ayında açılışını yapmayı planladıklarını söyledi. Mahallede araçların giriş çıkışıyla ilgili sürekli problemler yaşandığını dile getiren Öztekin, "Hürriyet Mahallesi katlı otopark ve pazar yeri projesi temel atma törenindeyiz. Yaklaşık 10 ay önce ihalesini yaptık. Çok hızlı bir şekilde devam edelim dedik. 10 ay içinde temel atma seviyesine kadar geldik. Yaklaşık 20 metreden fazla yol kotundan aşağı doğru indik. Çok şükür şu ana kadar da bir kaza yaşamadık. Şu anda 2021’in sonundayız. Niyetimiz gelecek yıl ekim-kasım ayında Allah nasip ederse buranın açılışını yapmak. İnşallah buradaki hemşerilerimiz de hem otoparka hem de mahallemiz için pazar yeri biliyorsunuz Hürriyet Mahallesi’nin sonunda pazar yerini de buraya almak. Burayla ilgili de, muhtarımız da burada, sürekli araçların giriş çıkışıyla ilgili problemler yaşanıyor. İnşallah onları da çözeceğiz. Üzerinde yine çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler için de çok güzel bir çocuk parkını kazandırmak ve inşallah gelecek yıl sonu buradaki hemşerilerimizle birlikte açılışını rabbim nasip etsin diyoruz. Mahallemize hayırlı olsun diyorum tekrar" diye konuştu.

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