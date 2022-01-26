Kabaktape, Tuzla’da yapılan etkin çalışmalar için teşekkür etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu andan itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca Kabaktepe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Tuzla Belediyesi ekipleri, İstanbul’da birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla olumsuz bir durum yaşanmaması için gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi tarafından büyük fedakarlık ile sürdürülen çalışmaları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur yerinde inceledi. Kabaktepe ve Yazıcı, sahada gece gündüz çalışan Tuzla Belediyesi personeline teşekkür ettiler.

“İstanbul’a hizmet eden personelimize selam verelim istedik”

Tuzla Belediyesi’nin Orhanlı Mahallesi’nde bulunan ve kar çalışmalarının yürütüldüğü merkez olan atölyeyi ziyaret eden Kabaktepe, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz çalışan personele moral vererek teşekkür etti. Kabaktepe, sahada çalışan personelle tek tek ilgilenerek, “Allah yardım etsin. Tuzla’yı iki gündür sokak sokak dolaşarak kar temizleme çalışmaları yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İstanbul’umuz adına sahada çaba ve gayret gösteren arkadaşlarımıza bir selam verelim istedik” dedi.