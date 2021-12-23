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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Finansal İstikrar Komitesi İkinci Toplantısına İlişkin Basın Açıklaması
İstanbulKart vizeleme ücretine yüzde 160 zam!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.
İSTANBUL 23.12.2021, 12:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.
İndirimli kart kullanan İstanbullular her yıl yılbaşından önce yapmaları gereken vizeleme işlemi için yıllardır 5 TL ödüyordu.