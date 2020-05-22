Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102222
ALTIN
379.375
DOLAR
6.7892
STERLİN
8.2774
EURO
7.4106

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde de etkisini gösterirken, trafiği olumsuz etkiledi. Mesai saatinin başlamasıyla yollarda yerini alan araçlar E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde de etkisini gösterirken, trafiği olumsuz etkiledi. Mesai saatinin başlamasıyla yollarda yerini alan araçlar E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:19
2006 Okunma
İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün ilk saatleriyle birlikte yağmur etkisini sürdürmesiyle devam ederken, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe gitmek isteyen vatandaşların sabahın ilk saatlerinde itibaren yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Yenibosna Cevizlibağ ve Avcılar yönünde yağmurun da etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

<iframe src='https://www.iha.com.tr/ivideo.php?vid=138497'  frameborder='0' width='640' scrolling='no' height='360'></iframe>

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde korona günlerinin filmini yaptılar, ödülleri aldılar
Evde korona günlerinin filmini yaptılar, ödülleri aldılar
Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü
Kız Kulesi kırmızı beyaz renge büründü
BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE
BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE
İmamoğlu duyurdu: Haliç’in çamuru kurutulacak, 3. Ahmet Çeşmesi’nden su akacak!
İmamoğlu duyurdu: Haliç’in çamuru kurutulacak, 3. Ahmet Çeşmesi’nden su akacak!
Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı
Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı
İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi
İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi
Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği
Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği
BOĞAZDAN GEÇİŞE VİRÜS TARAMASI
BOĞAZDAN GEÇİŞE VİRÜS TARAMASI
DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti
DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti
Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
Otizmli Taha 14 gündür kayıp
Otizmli Taha 14 gündür kayıp
Silivri’de deniz kızıla büründü
Silivri’de deniz kızıla büründü
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı
Çocuklar ‘Sultan Dedem’ ile masal keyfi yaşıyor
Çocuklar ‘Sultan Dedem’ ile masal keyfi yaşıyor
Tuzla Belediyesi, Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıyor
Tuzla Belediyesi, Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıyor
Başkan Köken: "Bu virüsten insanlık mutlaka dersler alacaktır"
Başkan Köken: "Bu virüsten insanlık mutlaka dersler alacaktır"
Maltepe’de 100. yıl coşkusu
Maltepe’de 100. yıl coşkusu
Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı
Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim