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İstanbul'da metro seferi saati uzatıldı

İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günleri metro seferi saatleri değişti.

İSTANBUL 30.07.2021, 17:33
İstanbul'da metro seferi saati uzatıldı
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İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günleri metro seferi saatleri gece 02:00'a kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek." dedi.

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