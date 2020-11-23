İBB: 'İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, su tasarrufunun kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ongun, “İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta” ifadesinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Ongun şu ifadeleri kullandı:
“Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır.”
“İÇME SUYU DOLULUK ORANI YÜZDE 26,30”
İSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 850 bin metreküp 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,30” ifadeleri kullandıldı.
SU TÜKETİMİNDE TASARRUF SAĞLAYABİLİRİZ
İSKİ Genel Müdürlüğü, günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek su tüketiminde nasıl tasarruf sağlayacağımızı da hazırladığı video- animasyon ile anlatıyor. Videoda, banyoda diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakılmaması, banyo ve tuvalerlerde sifonu gereksiz çekmeme gibi uyarılarda bulunuyor.