Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fevziçakmak Mahallesinde bulunan sokak parkının açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan toplamda 2 bin 57 metrekarelik alana sahip olan sokak parkı açıldı. 110 metrekare çocuk oyun alanı, 2 adet fitness alanı ve 5 adet fitness aleti ile 6 adet pergola alanı yapıldı. Açılışa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, parkı çocuklara emanet etti. Kurdele kesimini çocuklar ile birlikte yapan Usta, hayırlı olsun dileklerini sundu. Talepler doğrultusunda Fevziçakmak Mahallesi’ne park yapmayı karar verdiklerini söyleyen Usta, "Fevziçakmak Mahallemizde park açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Yine sizlerden gelen talep doğrultusunda buraya park yapılması konusunda karar verdik. Buraya bir park yaptık. Burayı da düzenli bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Bu parkı da size emanet ediyorum. Fevziçakmak mahallemize ve Gaziosmanpaşa ilçemize yakışan bir park yapmak istiyoruz. Şimdi onun çalışmalarını başlattık. İnşallah önümüzdeki yıl bu bölgenin tamamını çocuk oyun alanları spor alanları ve parklarla şehrimize kazandırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Park açılışına katılan Feriya Mustafa, "Burada bu gün park açılışı oldu. Mısır dağıtıldı. Pamuk şeker dağıtıldı. Oyunlar oynadık. Bundan sonra oyunlar oynayacağım burada. Bu parkın açılmasına çok sevindim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

14 yaşındaki Şeref Emre Kırbulut, bundan sonra parka gelerek oyunlar oynayacağını dile getirdi. Kırbulut,"Çok güzel oldu. Çocuklar eğleniyor ben eğleniyorum. Bence burası güzel oldu. Burada oturabiliyoruz. Çocuklarla eğlenebiliyoruz. Belediye başkanımızla kurdele kestik. Bu parkı açtığı için belediye başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Çocuğuyla birlikte park açılışına gelen Nermin Acar ise "En azından çocuklarımız için çok iyi oldu. Evimden bu parkı görebiliyorum. Rahatlıkla çocuğumu gönderebilirim bu parka. Ben kendim kahvemi çayımı alıp gelip oturabileceğim. Çocuklarımız ve kadınlarımız için çok iyi oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.