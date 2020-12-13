Fikirtepe’de 2023’e kadar tüm projeler tamamlanıp teslim edilmiş olacak

10 Yılı aşkın süredir devam eden sorunlar sebebiyle kangren haline gelen Fikirtepe’de son gelişmeler bölge halkının umudunu yeniden yeşertti. Hala birçok bölgede başlamamış veya başlayıp yarım kalmış projeler bulunuyor. Türkiye’nin kentsel dönüşümde simge ismi olarak adlandırılan bölge, son 10 yıldır binlerce aileyi mağdur eden bölge olarak adlandırılıyor.

Şimdiye kadar birçok bakan eskiten Fikirtepe’de son olarak STK temsilcileri ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili bölgeye bakanlığın el koyduğunu ve TOKİ ve Emlak Konut aracılığı ile projelerin tamamlanacağını söyleyerek müjdeyi vermiş oldu. Turk Emlak Haber Ajansı muhabirlerinin bölgede yaptığı incelemede bakanlık tarafından açılan irtibat ofisine yoğun bir talep olduğu gözlerden kaçmadı.

FİKENTDER BAŞKANI YASİN BEKTAŞ: “FİKİRTEPE’DE VAR OLAN SÖZLEŞMELER GEÇERLİ OLACAK”

10 yılı aşkın süredir Fikirtepelilerin sesi olan FİKENTDER Başkanı Yasin Bektaş, Turk Emlak Haber Ajansına yaptığı açıklamadan şunları söyledi:

“Bakanlık ile yaptığımız toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, Fikirtepe’de yapılmış olan sözleşmelerin geçerliği olduğunu, fazla bir değişiklik yapılmadan sürecin ilerleyeceğini, mevcut adalarda firmalara öncelik verileceğini belirterek, teminat verebilen firmalarla yola devam edeceklerini belirtti. İş güvenliğini sağlayıp 1 ay içerisinde inşaatlara başlayan firmalara herhangi bir yaptırım yapılmayacağının altını özellikle çizdi.

“ŞARTLARI KARŞILAYAMAYAN İNŞAAT FİRMALARININ PROJELERİNE EL KONULACAK”

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, yukarda saydığımız maddeleri yerine getiremeyen firmaların projelerinin TOKİ ve Emlak Konut’a devredileceğini ve bu şekilde ilerleyeceğini bizlere bildirdi. Bu konuşması açıkçası bizleri çok mutlu etti.

“FİKİRTEPE’DE İPTAL EDİLMİŞ PLAN NOTLARININ YENİDEN ASKIYA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Fikirtepe’de iptal edilmiş plan notları var. Bunların ay sonuna kadar yeniden askıya çıkmasını bekliyoruz. Askıya çıktıktan sonra ocak ayı ortası veya sonuna kadar bekleme süresi var. Bundan sonra kafalardaki soru işaretleri netleşmiş olacak. Bakanımızın kaba taslak söylediği konular var. En önemlisi Türk aile yapısına uygun Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir Fikirtepe inşa edilmesi.

'HERHANGİ BİR HAK KAYBI OLMAYACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hiç kimsenin hak kaybı yaşamadan evlerine kavuşacaklarını söyleyerek, mevcut sözleşmeler üzerinden çalışmaların sonlandırılacağını ifade etti.

BAKANLIK FİKİRTEPE’Yİ 3 ETAP’A BÖLDÜ

Bakanlık Fikirtepe’yi 3 Etap’a böldü. Örnek vermek gerekirse; E5 tarafına bakan bölüm 1. Etap, Kuyubaşı tarafına bakan kısım 2. Etap, Metrobüs tarafına bakan yer 3. Etap olarak adlandırıldı. Bakanlığın Fikirtepedeki ilk ofisi daha önce SYR İnşaatın yaptığı Business projesinde satış ofisi olarak kullanılan ve bakanlığa devredilen alanda 31 Kasım 2020 tarihinde faaliyete başladı. Bakanlık saha, sözleşme ve yoğunluk çalışmasının yapılması için TOKİ iştiraklerinden olan GEDAŞ firmasını görevlendirdi.

FİKENTDER Başkanı Yasin Bektaş: FİKİRTEPE’DE MADDE MADDE ŞUNLARI SÖYLEYEBİLİZ:

FİKENTDER Başkanı Yasin Bektaş; "Ruhsatı alınıp yarım kalmış ve verilen süreye rağmen yapımı devam etmeyen projelere bakanlık talimatı gereği öncelikli olarak ve hızla başlanacak.

Birinci etap kısımdaki proje adalarının 3- 4 ay gibi zaman diliminde boşaltılarak başlatılması yönünde çalışmalar yürütülmekte. Vatandaşların yavaş yavaş taşınacakları yerleri aramaya başlamaları tavsiye edilmekte.

Fikirtepe'de yapılacak projelerde mevcut sözleşme şartları ile yapılan taksimat ile evler teslim edilecek. Hak edilen metraj haricinde verilen fazladan metraj haricinde hiçbir vatandaştan herhangi bir parasal ödeme alınmayacak.

Öncelikle Cumhurbaşkanının ve Bakan Murat Kurum’un talimatları gereği Bakanlık ve TOKİ- Emlak Konut Fikirtepe'ye odaklanmış ve öncelikli olarak buralara ilişkin planlama ve çalışma şartlarını ortaya çıkartmak üzere odaklanmış durumda.

Tüm vatandaşların imzaladıkları sözleşmeler ve ellerinde bulunan diğer resmi ve resmi evrak mahiyetinde olan tüm belgeleri, bakanlığın Fikirtepe'de açtığı ofise götürmeleri ve sürecin hızlanmasına katkı sağlamaları beklenmekte.

Fikirtepe'nin çözüm sürecinde sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, emeği geçen tüm bakanlık personeline, siyasilere, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlara teşekkür ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.