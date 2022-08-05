Fatih’te engelli gaspçı ve arkadaşları yakalandı

İstanbul Fatih’te tek bacağı bulunmayan engelli gaspçı ve iki arkadaşı, sokak ortasında bir kişiyi önce gasp etti, sonra dövdü. Esnafın kavgayı ayırmasının ardından güven timleri gasp şüphelisi 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz gün Aksaray İskenderpaşa Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1’i engelli olan yabancı uyruklu 3 şüpheli, sokak ortasında yabancı uyruklu başka bir kişinin cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Gasp edilen kişi, şüphelilere karşı gelince aralarında kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafları sokak esnafı güçlükle ayırdı. Kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Aksaray timleri harekete geçti. Gasp şüphelisi 3 kişi olayın yaşandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

“Dükkan önündeki her şey yıkıldı”

Esnaf Dahar Yardımcı, “Dün akşamki olay, kendi aralarında hırsızlık yapmışlar. Ondan dolayı birbirlerine girmişler. Görüntülerde gördüğünüz gibi dükkan önündeki her şey yıkıldı. Kavgadan sonra tekrardan gelip toplandılar. Esnaf kavgayı ayırdı. Sonuçta dükkanımızın önünde oldu. İnsanlar gelip geçiyor buradan. Ayırmak zorunda kaldık. Cezayir ve Fas uyruklular devamlı kavga ediyorlar. Kendi aralarında, arkadaşlarının telefonlarını çalmışlar. O yüzden kavga etmişler” dedi.